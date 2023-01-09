Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Açıklama geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, dizi setinde başlayan aşklarını 2015'te evliliğe taşımıştı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın iki yıl sonra da oğulları Okan Ali dünyaya gelmişti.



Aşklarını sık sık sosyal medya hesaplarından gözler önüne süren ikilinin boşanacağına dair söylentiler çıktı. Çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

Ayrılık iddialarına sessiz kalan çift, dün akşam Fenerbahçe - Galatasaray derbisini birlikte izledi.



Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaştı. Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu ise aile dostları yayınladı.



Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı. Çift, ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.



