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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni başka bir kadınmış! Bomba iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.04.2024 07:04
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma kararı alması magazin gündeminde şaşkınlık yaratmıştı. Şakrak'ın isteğiyle boşanan çiftin boşanma nedenine dair ortaya aylar sonra bir iddia atıldı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni başka bir kadınmış! Bomba iddia

2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaztek celsede boşandı. Ünlü çiftin ayrılığına dair iddialar aylar sonra gündem oldu.

Bülent Şakrak'ın ayrılık istemesinin ardında ihanet olduğu iddia edildi. Gazeteci Seyhan Erdağ, çiftin ayrılık nedenine dair şu iddiada bulundu:

Ekran Alıntısı

"Bülent Şakrak, Maviye Sürgün adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmiş. Akpınar, sektörün içinde kimi zaman menajer, kimi zaman oyuncu olarak şansını deniyor.

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Dizi sektöründe ikiliye yakın çevrelerden gelen bilgiye göre birlikte görünmeyen, sosyal medya paylaşımı yapmayan Şakrak ve Akpınar halen birlikte."

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