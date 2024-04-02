Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni başka bir kadınmış! Bomba iddia

2015 yılında evlenen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaztek celsede boşandı. Ünlü çiftin ayrılığına dair iddialar aylar sonra gündem oldu.

Bülent Şakrak'ın ayrılık istemesinin ardında ihanet olduğu iddia edildi. Gazeteci Seyhan Erdağ, çiftin ayrılık nedenine dair şu iddiada bulundu:

"Bülent Şakrak, Maviye Sürgün adlı dizide tanıştığı Esra Akpınar'la yakınlaşmış ve bir çocuğunun annesi Ceyda Düvenci'ye boşanmak isteğini iletmiş. Akpınar, sektörün içinde kimi zaman menajer, kimi zaman oyuncu olarak şansını deniyor.

BÜLENT ŞAKRAK'IN YENİ AŞKI

Dizi sektöründe ikiliye yakın çevrelerden gelen bilgiye göre birlikte görünmeyen, sosyal medya paylaşımı yapmayan Şakrak ve Akpınar halen birlikte."





