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  4. Ceyda Düvenci ilk kez seçim akşamı paylaştı! Güçlü Mete ile aşk yaşıyordu

Ceyda Düvenci ilk kez seçim akşamı paylaştı! Güçlü Mete ile aşk yaşıyordu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.04.2024 12:53
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Bülent Şakrak ile boşandıktan sonra aşka küsmediğini söyleyen Ceyda Düvenci ilk kez yeni aşkını paylaştı. Güçlü Mete ile birlikte seçimleri paylaşan Düvenci'nin pozuna beğeni yağdı.

Ceyda Düvenci ilk kez seçim akşamı paylaştı! Güçlü Mete ile aşk yaşıyordu

Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci aşk hayatıyla da gündeme geliyordu. Bülent Şakrak ile boşanan Düvenci yeni aşka yelken açtı.

Aşka küsmediğini daha önce ifade eden oyuncunun radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialara sessiz kalan Ceyda Düvenci adeta fotoğraflı aşk yanıtı verdi.

Seçim gecesini sevgilisiyle birlikte geçiren Düvenci, Güçlü Mete'yi paylaşarak "Mutlu pazarlar" notunu düştü ve kalp emojisi de koydu.

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Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

Yerel Seçim 2024


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