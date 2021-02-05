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Ceylan 7 milyon TL'ye lüks evini satıyor

05.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Ceylan 7 milyon TL'ye lüks evini satıyor

2017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı.

Şarkıcı Ceylan, Bodrum Yalıkavak’taki 500 metrekarelik lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı. Snob Magazin'in haberine göre, şarkıcı, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı öğrenildi.

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Ceylan, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamada "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum. Bizim camiada sanatçı olarak yer almak çok zor. İnanılmaz oyunlar dönüyor. Herkes kendine isim takmış. Zeki Müren için 'Sanat Güneşi', Bülent Ersoy için 'Diva' diyorlar. Albümlerimde hiçbir zaman 'Küçük Ceylan' yazmadı. O ismi bana halk verdi. Şimdi herkes kendine unvan veriyor. Bırakın halk koysun..." demişti.


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