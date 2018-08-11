Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden işletmeci Şebnem ve Celal Çapa çiftinin kızı Ceylan Çapa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yunanistan'da tatil yapan Ceylan Çapa, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Çapa'ya bir takipçisi: "Bir sen kalmıştın gitmeyen şimdi tam oldu. Vay arkadaş ne var bu Yunanlılarda anlamadım" yorumunu yaptı. Ceylan Çapa ise, "Gidince anlarsın" cevabını verdi.





