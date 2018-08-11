MAGAZİN

Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 01:25 | Son Güncelleme

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Ceylan Çapa, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlenerek tepki gösterdi.

Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden işletmeci Şebnem ve Celal Çapa çiftinin kızı Ceylan Çapa, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yunanistan'da tatil yapan Ceylan Çapa, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Çapa'ya bir takipçisi: "Bir sen kalmıştın gitmeyen şimdi tam oldu. Vay arkadaş ne var bu Yunanlılarda anlamadım" yorumunu yaptı. Ceylan Çapa ise, "Gidince anlarsın" cevabını verdi.

ceylan

PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'
Şarkıcı Göksel'den mayolu tatil paylaşımı!Şarkıcı Göksel'den mayolu tatil paylaşımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylan Çapa cemiyet instagram

En Çok Okunan Haberler

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çelik Erişçi hayranlarına müjdeyi verdi!

Çelik Erişçi hayranlarına müjdeyi verdi!

Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Cemal Hünal, Mehmet Turgut'a at binmeyi öğretti!

Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

Simge 'En sonunda ben de patlıyorum'

Şarkıcı Göksel'den mayolu tatil paylaşımı!

Şarkıcı Göksel'den mayolu tatil paylaşımı!

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den Can Yaman açıklaması

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.