Ceylan'ın eski eşi Murat Kurşun, 2. Sayfa magazin programı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Murat Kurşun ile olaylı şekilde boşanan Ceylan 2011 yılında Güncal Tanören ile evlenmişti. Bu evlilik ise 2012 yılında bitmişti. Vatandaşlar internette; Ceylan'ın eski eşi Murat Kurşun kimdir? Ceylan ve Murat Kurşun ne zaman evlendi, neden boşandı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi ile merak edilenler haberimizde.

CEYLAN'IN ESKİ EŞİ MURAT KURŞUN KİMDİR?

Murat kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. Aslen Mardinli olan şarkıcı küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgi duydu.

Şarkıcılık kariyerinden önce darbuka, org ve saz çalarak başlayan Kurşun ardından bestelerini paylaşmıştır. Sonraki adımda ise albümlerini yayınlayan Kurşun, Flash TV’de kendi isimlerini taşıyan bir şov programını sunmuştur.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

CEYLAN VE MURAT KURŞUN NE ZAMAN EVLENDİ?

Murat Kurşun ile Ceylan 2006 yılında evlendi. Çift, 2007'de olaylı şekilde boşandı.

Murat Kurşun 2016 yılında Asena Toprak ile evlendi.

CEYLAN VE MURAT KURŞUN NEDEN BOŞANDI?

Ceylan ve Murat Kurşun'un evliliği şiddetli geçimsizlik yüzünden fazla sürmedi. Sonunda Türkücü Ceylan boşandı.

Murat Kurşun’dan 2007 yılında boşanan Ceylan eski eşinden dayak yediğini söylemişti.

O dönem basında yer alan haberlere göre; Silivri’de sahneye çıkan Yıldız Tilbe’yi izlemeye giden Ceylan, aynı mekanda bulunan eski eşi Murat Kurşun’u görünce, onun hakkında ağır konuşmuştu.

Yıldız Tilbe’nin sahneye çıkardığı Ceylan, Kurşun’u ima ederek, çirkin bir ifade kullanınca Kurşun, sahneden inen Ceylan’a tekme tokat saldırmıştı.

Mekandaki güvenlik elemanlarının müdahalesine rağmen masasına giden Ceylan’a bir de tokat atan eski eş, "Yeni ayrıldık ama sevgilim var diye ortalarda dolaşıyor. Ben bir erkeğim. Pişman değilim" ifadelerini kullanmıştı. Ceylan ise, "Her şey ortada, onu Türk halkına havale ediyorum" demekle yetinmişti.

CEYLAN'IN ESKİ EŞİ MURAT KURŞUN'UN ALBÜMLERİ NELERDİR?

“Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa,Sen Olmasan,Sevenler Gece Ölür,Görürüm Seninle Onu,Ben Yanayım, İlle de Sen” şarkılarıyla popülerliğe kavuşan Kurşun, müzik kariyeri boyunca 8 albüme imza atmıştır.

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan, (Ceylan Avcı) 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan küçük yaşta şöhret oldu.

Ceylan henüz 10 yaşında iken şarkıcılık yapmaya başladı. O dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük "Küçük Ceylan" olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı "Ah Gönlüm" albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

CEYLAN'IN SON HALİ NASIL?

İşte Ceylan'ın son hali:

2. SAYFA KONUĞU CEYLAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

Ceylan ilk evliliğini 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptı. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır.

Ceylan 2000 yılında ise İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile dünyaevine girdi ama bu evlilik 2002 yılında sona erdi.

Ceylan üçüncü evliliğini ise 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yaptı. Bu evlilik 1 yıldan az sürdü ve çift olaylı bir şekilde boşandı.

20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında bitti.

CEYLAN'IN KIZI KİM?

Ceylan'ın 1991 yılında Erhan Bozkurt ile olan evliliğinden Melodi adında kızı vardı.

CEYLAN'IN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Bir Gün Bana Döneceksin (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Yolun Açık Olsun/Garip Anam (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986, Şah Plak)

Sevmek Günah mı/Asker Türküsü (1986, Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987, Şah Plak)

Sev Beni Seveyim Seni (1988, Şah Plak)

Sana da Güvenilmez/Ağlama Yar (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Ceylan Müzik)

Allah Aşkına (1989, Cem Müzik)

Kadersiz Doğmuşum/Arabacı (1990, Ceylan Müzik)

Beni Bende Bitirdiler (1990, Ceylan Müzik)

Gurbet Yolcusu (1991, Şenay Müzik)

Hayret Nasıl Yaşıyorum (1991, Bayar Müzik)

Geri Ver Beni (1992, Bayar Müzik)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

Kır Çiçeğim/Ayrılmam (1995, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, Prestij Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (13 Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (8 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)

Pirimi Ararım (1 Eylül 2006, Prestij Müzik)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha mı? (10 Kasım 2008, Özdemir Plak)

Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)

Ceylan Arabesk (2011)

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)

Ceylan'ın çıkardığı single'lar:

"Çeker Giderim" (2014)

"Koptum Bu Gece" (feat. Melodi) (2017)

"Kara Kız Kurbanın Olim" (2017)

"Tillillo" (2018)

"Severim Ama Güvenemem ki" (feat. Melodi) (2019)

"Mamudo 2019" (2019)

"Cennetim Ol" (2019)

"İlle de Sen" (2020)

"Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" (2020)

"Bir Sivaslı Uğruna" (2020)

"Islanmış Kirpiklerin" (2021)

"Birileri Kandırmış" (2021)

"Mashup" (2021)

"Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" (2021)

"Eski Tadım Yok Artık" (2021)

"Sen Affetsen Ben Affetmem" (2022)

"Yansın Ankara" (2022)

