Ceylan kızı ve oğluyla pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen yorum yaptı

Ünlü türkücü Ceylan, son olarak kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme gelen ve estetikli haliyle dikkat çeken Ceylan'ın çocuklarıyla pozu da gündem oldu.

47 yaşında olan ünlü türkücü, paylaşımının altına, 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim… Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' mesajını yazdı.

Seda Sayan paylaşıma "Maşallah ya Yiğitcan nasıl da büyümüş" yazdı.



