MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceylan kızı ve oğluyla pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen yorum yaptı

Ceylan kızı ve oğluyla pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen yorum yaptı

27.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetikli haliyle sık sık gündeme gelen Ceylan kızı ve oğluyla pozunu paylaştı. Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren ünlü türkücü, son olarak kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan'ın ile pozuna ise "Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim" yazdı.

Ceylan kızı ve oğluyla pozunu paylaştı! Seda Sayan hemen yorum yaptı

Ünlü türkücü Ceylan, son olarak kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sık sık değiştirdiği imajıyla gündeme gelen ve estetikli haliyle dikkat çeken Ceylan'ın çocuklarıyla pozu da gündem oldu.

47 yaşında olan ünlü türkücü, paylaşımının altına, 'Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim… Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah' mesajını yazdı.

yuyıyu

Seda Sayan paylaşıma "Maşallah ya Yiğitcan nasıl da büyümüş" yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kızları öpüşmeye müdahale etti! Küçük kızları öpüşmeye müdahale etti!
Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...

Hepsini geride bıraktı! Ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş...

‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

‘Görüntülerim her yerde engelleyin’

Hatay'a girişine izin verilmedi! Flaş karar

Hatay'a girişine izin verilmedi! Flaş karar

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

İlginizi Çekebilir

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.