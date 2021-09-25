Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran’da geçiyor mu?

Anne baba adayları, çocuğa isim koyma sürecinde uygun ismi bulmak için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Aileler, çocuklarına koyacakları ismin anlamına tam anlamıyla hakim olmak için arayışlarını titizlikle sürdürüyor. Anlamı merak edilen isimlerden biri de Ceylin oluyor. Peki Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran'da var mı? İşte yanıtlar...
Farsça kökenli bir isim olan Ceylin, yengeç veya yengeç yuvası anlamına gelir. Ceylin isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda bulunmamaktadır.
Ceylin ismi, Kuran-ı Kerim'de yer almıyor.
Ceylin ismini taşıyan bireyler; planlı, tertipli, titiz ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Her şeyin kusursuz olmasını istedikleri için aceleci davranmamaya çalışırlar. Belirsizlik, en hoşlanmadıkları şeylerden biridir.
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