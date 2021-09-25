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Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran’da geçiyor mu?

25.09.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne baba adayları, gebelik sürecinde çocuğuna isim koymaya çalışırken birçok seçenek değerlendiriyor. Bu seçeneklerden biri de Ceylin ismi oluyor. İsimlerin anlamlarına bakan aileler, çocuklarına en uygun ismi seçmek için araştırmalar yapıyor. Peki Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran'da geçiyor mu? Yanıtlar haberimizde...

Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran’da geçiyor mu?

Anne baba adayları, çocuğa isim koyma sürecinde uygun ismi bulmak için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Aileler, çocuklarına koyacakları ismin anlamına tam anlamıyla hakim olmak için arayışlarını titizlikle sürdürüyor. Anlamı merak edilen isimlerden biri de Ceylin oluyor. Peki Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran'da var mı? İşte yanıtlar...

Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran’da geçiyor mu?

CEYLİN İSMİ NE DEMEK?

Farsça kökenli bir isim olan Ceylin, yengeç veya yengeç yuvası anlamına gelir. Ceylin isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda bulunmamaktadır.

Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ismi Kuran’da geçiyor mu?

CEYLİN İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Ceylin ismi, Kuran-ı Kerim'de yer almıyor.

CEYLİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ceylin ismini taşıyan bireyler; planlı, tertipli, titiz ve mükemmeliyetçi kişilerdir. Her şeyin kusursuz olmasını istedikleri için aceleci davranmamaya çalışırlar. Belirsizlik, en hoşlanmadıkları şeylerden biridir.


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