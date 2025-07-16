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Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi! Akılalmaz kaçış planı böyle işlemiş...

Fransa’nın Lyon-Corbas cezaevinden 20 yaşındaki mahkum Elyazid A. firar etti. Kaçış planı işleyen mahkumun yokluğunu kimse fark etmedi. Olay ülkede büyük yankı uyandırdı. Bakın nasıl kaçmış...

Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi! Akılalmaz kaçış planı böyle işlemiş...

Fransa’nın Lyon-Corbas cezaevinden çamaşır torbasının içinde firar eden 20 yaşındaki mahkum Elyazid A., yetkililer tarafından yeniden yakalandı. “Joker” ya da “Eşitleyici” lakaplarıyla tanınan Elyazid, pazartesi sabahı Lyon-Corbas’a 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir köydeki kilerde saklanırken bulundu.

Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi! Akılalmaz kaçış planı böyle işlemiş... 1

BİR GÜN BOYUNCA KİMSE FARK ETMEDİ

Elyazid’in, Cuma günü tahliye edilen hücre arkadaşının çıkışında, çamaşır yığını dolu bir plastik torbada cezaevinden çıkarıldığı tespit edildi. Mahkumun kaçtığı bir gün boyunca fark edilmedi. Olayın ardından cezaevi yönetimi hakkında soruşturma açıldı.

Cezaevinden film gibi firar! Bir gün boyunca kimse fark etmedi! Akılalmaz kaçış planı böyle işlemiş... 2

Ulusal Cezaevi Hizmetleri Şefi Sébastien Cauwel, Elyazid A.’nın cezaevinde küçük suçlar nedeniyle bulunduğunu ama cinayet planlama ve suç örgütü üyeliği gibi ağır suçlamalarla da soruşturulduğunu duyururken buna rağmen, mahkumun "güvenlik riski" olarak işaretlenmediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi
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