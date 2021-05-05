Cezaeviydi müzeye dönüştürülüyor, açılışı için gün sayıyor

Restore edilen Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi ismini alarak müzeye dönüştürüldü. Sivas Valisi Salih Ayhan, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ne dönüştürülen binasında çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu. Vali Ayhan Müzenin 1 sonra hizmete açılacağını söyledi.

“BİR AY SONRA HİZMETE AÇACAĞIZ”

Sivas Valisi Salih Ayhan, müzenin bir ay sonra hizmete açılacağını belirterek, “Sivas’ın kadim bir geçmişi var. Bu kadim geçmişinden kaynaklanan da bir çok hikayesi var, değerleri var bunları da bizim gün yüzüne çıkarmak, özellikle kültürel mirasımızı korumak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara da aktarmak en büyük sorumluluğumuz. “Müze Şehri Sivas” projemiz kapsamında şehrimizde tematik birçok müze kurulumu gerçekleştiriyoruz, bunlardan bir tanesi de Sanayi Mektebi Müzesi, burası Osmanlı döneminde yapılmış bir mektep olarak kullanılmış ve cumhuriyet döneminde de bir kadın açık cezaevi olarak kullanılmış bir yerimizdir. 27 Bin metrekare bir alan var. Mimari özellikleri olan bir yerimizdir. 2 yıldır bir proje yönetmekteyiz Sanayi bakanlığımızın desteğiyle Özel idaremizin de çok büyük katkılarıyla İnşallah 1 ay sonra hizmete açacağız” dedi.