Chanel Ayan 5 yaşındayken kadın sünnetine maruz kaldığını paylaştı

The Real Housewives realite şovunun yıldızı Chanel Ayan çocukluğunda kadın sünnetine maruz kaldığını paylaştı. Today’e konuşan The Real Housewives of Dubai yıldızı 5 yaşındayken kardeşleri ve kendisine kadın sünneti işlemi yapıldığını söyledi.

"YATAĞA BAĞLAYIP SÜNNET ETTİLER"

Kendisi için oldukça travmatik bir deneyim olduğunu belirten 41 yaşındaki Kenyalı oyuncu, “5 yaşımdayken teyzem ve anneannem bizi alıp başka bir kasabaya götürdü. Nereye gittiğimizi bile bilmiyordum. Daha sonra bizi bir adamın evine götürdüler, yatağa bağladılar ve sünnet ettiler” ifadelerini kullandı.

Sünnetin annesinden habersiz yapıldığını da belirten Ayan, cinsel ilişkiye giremediği için evlendikten sonra doktora tekrar gitmek zorunda kaldığını anlattı. Yıldız, sonradan evlenene kadar bakire kalması için sünnet ettirildiğini öğrendiğini söyledi.

Ayan, ayrıca 14 yaşındayken babasının onu para karşılığı zorla evlendirmeye çalıştığını ama ablasının engel olduğunu söyledi.

"BU HER GÜN YAŞANIYOR"

Farkındalık yaratmak için deneyimlerini paylaştığını belirten Ayan, “Kızlarımız bunu yaşamamalı. Bunları farkındalık yaratmak ve bunun her gün yaşanan bir şey olduğunu herkesin anlaması için paylaşıyorum" dedi.