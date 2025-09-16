Mynet Trend

Charlie Kirk suikastını Discord üzerinden itiraf etmiş! Bakın neler söylemiş...

Charlie Kirk cinayetinin katil zanlısı Tyler Robinson'ın, teslim edilmesinden sadece 2 saat önce Discord sohbetinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. Robinson paylaştığı bir mesajda "Hey millet, hepinize kötü bir haberim var. Dün UVU'daydım. Olanlar için üzgünüm. Şerif bir arkadaşım aracılığıyla birkaç dakika içinde teslim olacağım. Tüm güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler" sözlerine yer verdi.

Washington Post (WP) gazetesi, ABD'de Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'ın tutuklanmadan kısa süre önce, çevrim içi bir grupta suçuna ilişkin itirafta bulunduğunu iddia etti.

WP'nin haberinde, Kirk'ün katil zanlısı tutuklanmadan önce, aynı isimde bir kullanıcının, Discord isimli uygulama üzerinden itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

DİSCORD'DAN İTİRAF: OLANLAR İÇİN ÜZGÜNÜM

Haberde, Discord grubu üyesi iki kişinin paylaştığı ekran görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde, grupta Charlie Kirk'ün vurulduğu konusunun yazışmalara yansıdığı ve "Tyler Robinson" isimli kullanıcının bu yazışmalara cevap olarak "Bütün olanlar için üzgün olduğu" şeklinde paylaşımda bulunduğu aktarıldı.

Robinson'a ait olduğu sanılan hesaptan gelen mesajda, "Hey millet, hepinize kötü bir haberim var. Dün UVU'daydım (Utah Valley Üniversitesi). Olanlar için üzgünüm." ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

TESLİM OLACAĞINI AÇIKLADI

Söz konusu kişinin, Discord'daki son paylaştığı mesajda, "Birkaç dakika içinde şerif arkadaşım aracılığıyla teslim olacağım. Tüm güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler, hepiniz harikaydınız, her şey için hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdiği de haberde kaydedildi.

Ayrıca haberde, bu mesajın, yetkililerin Robinson'ı gözaltına almasından yaklaşık 2 saat önce gönderildiği bilgisine yer verildi. WP'ye konuşan haber kaynağına göre ise Discord yetkilileri, itiraf niteliği taşıyan mesajın bir kopyasını kolluk kuvvetleriyle paylaştı. Söz konusu kaynak, mesajın, Tyler Robinson isimli kullanıcıdan küçük ve özel bir çevrim içi arkadaş grubuna gönderildiğini söyledi.

TRUMP'A DESTEK VERİYORDU

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

