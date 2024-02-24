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    4. Charlie Sheen ve Denise Richards'ın kızı Sami Sheen, göğüs büyütme operasyonunu gösterdi! Yeniden bıçak altına yatmak istiyor... "Beni durdurun"

    Charlie Sheen ve Denise Richards'ın kızı Sami Sheen, göğüs büyütme operasyonunu gösterdi! Yeniden bıçak altına yatmak istiyor... "Beni durdurun"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 11:21
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    Charlie Sheen ve Denise Richards'ın kızı Sami Sheen geçtiğimiz yıllarda OnlyFans hesabı açtığını duyuyarak herkesin ilgisini çekmişti. Müstehcen paylaşımları sayesinden adından söz ettiren Sami Sheen bu kez yaptırdığı göğüs estetiğiyle gündemde. Yeniden bıçak altına yatmak istediğini söyleyen fenomen isim TikTok'tan yaptığı paylaşımında hayranlarına seslenerek 'Beni durdurun' dedi.

    Charlie Sheen ve Denise Richards'ın 19 yaşındaki kızı Sami Sheen TikTok'tan yaptığı bir paylaşımında göğüs estetiğinin sonuçlarını gösterdi. Ameliyatının sonrasında göğüslerini daha büyük bir hale getirmek için yeniden bıçak altına yatabileceğinin sinyallerini veren Sheen TikTok'tan yaptığı paylaşımında, "Sırf daha büyük olmak için yeni bir ameliyata neredeyse 10 bin dolar (yaklaşık 308 bin 186 TL) harcıyoruz. Beni durdurdun" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü başka bir göğüs ameliyatı daha olmasının yaratacağı dezavantajlar konusunda fenomen ismi uyardı. Kullanıcılar fenomen ismin görüntüsüne övgü dolu yorumlar yaparak ikinci ameliyattan onu vazgeçirmeye çalıştı.

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