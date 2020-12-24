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Charlize Theron’un tahtını almıştı! Anya Taylor-Joy'lu yeni Mad Max filminden gelişmeler var

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 07:36 | Son Güncelleme:
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Charlize Theron’un tahtını almıştı! Anya Taylor-Joy'lu yeni Mad Max filminden gelişmeler var

Başrollerini Anya Talor-Joy, Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II’nun paylaştığı yeni Mad Max filmi Furiosa, 23 Haziran 2023’te vizyondaki yerini alacak.

Mad Max: Fury Road ile 2015’e damga vuran yönetmen George Miller, filmde Charlize Theron’un canlandığı Furiosa karakterine odaklanacak olan yeni bir yapım için kolları çoktan sıvamıştı.

Fury Road’da Charlize Theron’un hayat verdiği Furiosa karakterinin gençliğine odaklanacak filmin başrolünü Anya Taylor-Joy‘un üstleneceği açıklanmıştı.

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George Miller’ın yöneteceği filmde Anya Taylor-Joy’a eşlik etmeleri için Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II ile birlikte oyuncu kadrosu da şekillenmeye başlamıştı. George Miller, yeni Mad Max filmini “anti Mad-Max” olarak tanımlıyor olsa da film için Mad Max: Fury Road’un kamera arkası ekibini yeniden bir araya getiriyor.

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Warner Bros., heyecanla beklenen yeni Mad Max filminin ABD’de 23 Haziran 2023’te vizyona gireceğini açıkladı. Öte yandan stüdyo, 2023’te vizyona girecek iki filmin daha vizyon tarihini duyurdu: 20 Aralık 2023’te vizyona girecek müzikal The Color Purple uyarlaması ve 21 Temmuz’da vizyona girecek Coyote vs. Acme.

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