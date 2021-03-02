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Charlotte Gainsbourg silah kuşanıyor

02.03.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Charlotte Gainsbourg silah kuşanıyor

Başarılı oyuncu Charlotte Gainsbourg’un sıradaki projesi belli oldu. Oyuncu, Hugh Bonneville ile birlikte kadın odaklı casus filmi Lives In A Secret’a başrolü paylaşacak.

Kadın başrollü casus filmi Lives In A Secret’ın başro oyuncuları resmen açıklandı. Duyuruya göre Charlotte Gainsbourg ve Hugh Bonneville, Lives In A Secret'ın başrolünde yer alacak.

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Antichrist, Melancholia, Esmael's Ghosts gibi yapımların yıldız oyuncusu, aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de tanınan Charlotte Gainsbourg, önümüzdeki dönemde The Almond and the Seahorse adlı bir başka filmde daha boy gösterecek. Deneyimli isim Hugh Bonneville’i Notting Hill, Downton Abbey, Ayı Paddington gibi yapımlarda izlemiştik.

LIVES IN A SECRET KONUSU

Vera Atkins, II. Dünya Savaşı sırasında casusluk yapan bir kadındır. Atkins, işgal altında olan Fransa'ya kayıp ajanları bulmak üzere gönderilir. Vera Atkins'i Charlotte Gainsbourg canlandıracak. Film, Sarah Helm'in "A Life in Secrets: Vera Atkins" kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılacak. Kitap, gerçek olaylara dayanıyor. Vera Atkins aynı zamanda Naziler'in Yahudiler'i tutsak edip ölüme terk ettiği Auschwitz kampının kötü şöhretli kumandanı Rudolf Hess'i sorgulayan isimlerden biriydi.

Atkins, 1995 yılında Fransa hükümeti tarafından Légion d’honneur ödülüyle savaş sırasında gösterdiği cesareti nedeniyle onurlandırıldı. Aynı zamanda Vera Atkins'in Ian Fleming imzalı James Bond kitaplarında Miss Moneypenny'ye ilham verdiği biliniyor. Lives In A Secret filminin 2021'in sonbahar aylarında çekilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Charlotte Gainsbourg,
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