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Charlotte McKinney, Noel tatilinde! Küçük bikinisiyle boy gösterdi

25.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Charlotte McKinney, Noel tatilinde! Küçük bikinisiyle boy gösterdi

2015 yılında Super Bowl'da yayınlanan bir hamburger reklamıyla adını duyuran Charlotte McKinney plaja indi. Güzel isim seksi görüntüsüyle dikkat çekti.

ABD'li oyuncu Charlotte McKinney, geçtiğimiz hafta sonu Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere takıldı.

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Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülenen McKinney, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önlem almayı ihmal etmedi.

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27 yaşındaki oyuncu, plaj için kırmızı pembe tonlarındaki zebra desenli bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Güzelliğiyle plajı büyüleyen güzel oyuncu tüm gün keyif yaptı.

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Noel için koronavirüsü unutup tatile çıkan ünlü oyuncuya sosyal medyada tepki de vardı. Bazı sosyal medya kullanıcıları maske taksa da arkadaş grubuyla tatile gitmenin doğru olmadığını söyledi.

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at, avrat, silâh...

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