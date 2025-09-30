SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

ChatGPT'ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter?

Yapay zeka, Galatasaray ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak maçın ön izlemesini çıkardı. Liverpool galibiyetinin en güçlü seçenek olduğunu söyledi, futbol otoriteleri de Liverpool'u favori olarak görüyor. ChatGPT, sürpriz bir Galatasaray galibiyetinin ise düşük olasılık olduğunu fakat taraftar faktörü nedeniyle mümkün olduğunu da ekledi.

ChatGPT'ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter?
Devrim Karadağ

Galatasaray, bu akşam Avrupa'da dev bir randevuya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, sahaya 3 puan hedefiyle çıkıyor.

OSIMHEN KADRODA

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetini unutturmak isteyen Galatasaray'da, sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Osimhen'de kadroda olacak.

ChatGPT ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter? 1

Saat 22.00'de başlayacak olan RAMS Park'taki karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇINI KİM KAZANIR? YAPAY ZEKA CEVAPLADI

Dev bir mücadeleye sahne olacak maçın skoru ise merak konusu olurken, bu akşamki skoru yapay zekaya sorduk.

ChatGPT ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter? 2

EN GÜÇLÜ SEÇENEK...

İngiliz ekibinin kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesinin bu tür zor bir deplasmanda öne çıkacağının altını çizen ChatGPT, Liverpool galibiyetinin en güçlü seçenek olduğunu belirtti.

ChatGPT ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter? 3

Galatasaray’ın Süper Lig’deki formu ve iç saha avantajının maçın dengeli geçmesini sağlayabileceğini de belirten yapay zeka, "Ancak sarı-kırmızılıların Avrupa’daki son ağır mağlubiyeti, Liverpool’un geniş hücum rotasyonuyla birleşince, İngiliz temsilcisini favori konuma taşıyor." ifadelerini kullandı.

ChatGPT ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter? 4

"İÇ SAHA FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Yapay zekanın tahminlerine göre; en güçlü ihtimal Liverpool galibiyeti olurken, beraberlik ikinci seçenek olarak öne çıkıyor. Galatasaray’ın sürpriz bir galibiyet alma ihtimali ise düşük de olsa iç saha faktörü nedeniyle tamamen göz ardı edilmiyor.

ChatGPT ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter? 5

YAPAY ZEKANIN SKOR TAHMİNİ

Yapay zekanın skor tahmini ise şöyle: Galatasaray 1-2 Liverpool

Mynet Anket Sizce Galatasaray – Liverpool karşılaşması nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sizce Galatasaray – Liverpool karşılaşması nasıl sonuçlanır?
Galatasaray kazanır
Berabere biter
Liverpool kazanır
Bu anket 12 saat 24 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'a dev gelir! Kasa neredeyse doldu taştı...

Galatasaray'a dev gelir! Kasa neredeyse doldu taştı...

 Geçen sezonun yıldızlarındandı! G.Saray'da ayrılık... Takımda kalması artık çok zor

Geçen sezonun yıldızlarındandı! G.Saray'da ayrılık... Takımda kalması artık çok zor

 Icardi'den inanılmaz rakam! Eğer 7 gol daha atarsa...

Icardi'den inanılmaz rakam! Eğer 7 gol daha atarsa...

 Galatasaray antrenmanında 'yeşil yelek' detayı! Victor Osimhen, Liverpool maçında oynayacak mı?

Galatasaray antrenmanında 'yeşil yelek' detayı! Victor Osimhen, Liverpool maçında oynayacak mı?
Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00
Galatasaray Galatasaray
-
Liverpool Liverpool

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldiÖnce Caner Erkin şimdi 7 yabancıyla sahaya çıkma! Sakaryaspor bu sene dillerden düşmüyor, akıllara Mustafa Denizli geldi
'Görevden alındı' deniliyordu ama... 'Sürpriz' karar!'Görevden alındı' deniliyordu ama... 'Sürpriz' karar!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool yapay zeka galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.