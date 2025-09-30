ChatGPT'ye sorduk: Galatasaray - Liverpool maçı kaç kaç biter?

Galatasaray, bu akşam Avrupa'da dev bir randevuya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, sahaya 3 puan hedefiyle çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetini unutturmak isteyen Galatasaray'da, sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Osimhen'de kadroda olacak.
Saat 22.00'de başlayacak olan RAMS Park'taki karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Dev bir mücadeleye sahne olacak maçın skoru ise merak konusu olurken, bu akşamki skoru yapay zekaya sorduk.
İngiliz ekibinin kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesinin bu tür zor bir deplasmanda öne çıkacağının altını çizen ChatGPT, Liverpool galibiyetinin en güçlü seçenek olduğunu belirtti.
Galatasaray’ın Süper Lig’deki formu ve iç saha avantajının maçın dengeli geçmesini sağlayabileceğini de belirten yapay zeka, "Ancak sarı-kırmızılıların Avrupa’daki son ağır mağlubiyeti, Liverpool’un geniş hücum rotasyonuyla birleşince, İngiliz temsilcisini favori konuma taşıyor." ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın tahminlerine göre; en güçlü ihtimal Liverpool galibiyeti olurken, beraberlik ikinci seçenek olarak öne çıkıyor. Galatasaray’ın sürpriz bir galibiyet alma ihtimali ise düşük de olsa iç saha faktörü nedeniyle tamamen göz ardı edilmiyor.
Yapay zekanın skor tahmini ise şöyle: Galatasaray 1-2 Liverpool
