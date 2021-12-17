Chelsea, Everton'a diş geçiremedi

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 70. dakikada Mason Mount oldu ve Chelsea 1-0 öne geçti. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Brantwaite skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da aradığı golü bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Öte yandan Chelsea'de Romelu Lukaku, Hudson-Odoi, Ben Chilwell ve Timo Werner koronavirüs testleri pozitif çıkması nedeniyle kadro dışnada

Bu sonucun ardından Chelsea 37 puana yükseldi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu Everton ise 19 puana yükseldi.

