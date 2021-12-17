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Chelsea, Everton'a diş geçiremedi

17.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'u ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Chelsea, Everton'a diş geçiremedi

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 70. dakikada Mason Mount oldu ve Chelsea 1-0 öne geçti. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Brantwaite skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da aradığı golü bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Öte yandan Chelsea'de Romelu Lukaku, Hudson-Odoi, Ben Chilwell ve Timo Werner koronavirüs testleri pozitif çıkması nedeniyle kadro dışnada

Bu sonucun ardından Chelsea 37 puana yükseldi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu Everton ise 19 puana yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
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