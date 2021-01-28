Chia omlet tarifi ile besleyici bir kahvaltıya hazır olun!

Chia tohumlarının kökeni, sağlıklı yaşamaya meraklı olan, ruh ve beden sağlığına önem veren Azteklere kadar gidiyor. Güney Amerika kökenli bir tohumdur. Bu mucize tohum antioksidan, Omega 3, kalsiyum ve potasyum bakımından çok zengindir. Bu tohum; çorbaların ve salataların üzerine serpilebilir.

Chia, herhangi bir sıvı ile birleştirildiğinde, kendisinin 10 katı kadar büyür ve jelleşir. Bu şekilde kıvam artırıcı bir özellik kazanır. Biz bu özelliği kullanacağız.

CHİA TOHUMLU OMLET NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı chia tohumu,

3 yemek kaşığı süt,

2 adet yumurta,

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri,

2 yemek kaşığı zeytinyağı

TARİFİ

3 kaşık oda sıcaklığında sıvı süte bir kaşık chia eklenir. Bir süre karıştırılır ve 20 dakika beklenir.

20 dakika sonunda sütü emip jel kıvamına gelecektir.

2 adet yumurta bir kaba kırılır ve çırpılır. Üzerine biraz tuz ilave edilir.

Chia jeli yumurtaya ilave edilir ve çırpılmaya devam edilir.

Chia jelle yapılan omlette, omlet sanki 4-5 yumurtayla yapılmış gibi kabarık olacaktır. Ama biz bunun için daha az yumurta harcayacağız.

Bir kaba sıvı yağ dökülür, tavanın her yerinde gezdirilerek yayılır. Birkaç saniye kızması beklenir.

Ardından yumurta tavaya dökülür. Her tarafının eşit bir şekilde pişmesi için sık sık çevrilir.

Bu aşamada rendelenmiş peynir omletin üzerine dökülür.

Omlet bir kenardan tutulup sandviç gibi ikiye katlanır. Böylelikle peynirin daha hızlı erimesi sağlanır ve pişmeye bırakılır.

Afiyet olsun.

CHİA OMLETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Chia, nane ailesinden gelmektedir. Fakat herhangi bir tadı veya kokusu olmadığı için, yemeklerde ve tatlılarda çok rahatlıkla kullanılabilir. Sütün 600 katı daha fazla kalsiyum içermekte, muzun 200 katı daha fazla potasyum içermekte, soyadan 70 kat daha fazla protein ve keten tohumundan 70 kat daha fazla lif içermektedir. Bu özellikleriyle, kanser riski taşıyan hastalarda, diyabet ve alzheimer hastalarında oldukça faydalıdır. Chia omletin faydaları arasında bir de vücudun Omega 3 ihtiyacını karşılaması vardır.

Chia tohumu, kahvaltılarda ve salatalarda tohum şeklinde kullanılabilir. Chia jeli hazırlamak için de, portakal suyu, yoğurt, süt veya normal su kullanabilirsiniz. 20 dakika sonra Chia'nın jelleştiğini ve kıvamının arttığını göreceksiniz.