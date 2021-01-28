Chia omlet tarifi ile besleyici bir kahvaltıya hazır olun!

Chia tohumlarının kökeni, sağlıklı yaşamaya meraklı olan, ruh ve beden sağlığına önem veren Azteklere kadar gidiyor. Güney Amerika kökenli bir tohumdur. Bu mucize tohum antioksidan, Omega 3, kalsiyum ve potasyum bakımından çok zengindir. Bu tohum; çorbaların ve salataların üzerine serpilebilir.
Chia, herhangi bir sıvı ile birleştirildiğinde, kendisinin 10 katı kadar büyür ve jelleşir. Bu şekilde kıvam artırıcı bir özellik kazanır. Biz bu özelliği kullanacağız.
MALZEMELER:
TARİFİ
Chia, nane ailesinden gelmektedir. Fakat herhangi bir tadı veya kokusu olmadığı için, yemeklerde ve tatlılarda çok rahatlıkla kullanılabilir. Sütün 600 katı daha fazla kalsiyum içermekte, muzun 200 katı daha fazla potasyum içermekte, soyadan 70 kat daha fazla protein ve keten tohumundan 70 kat daha fazla lif içermektedir. Bu özellikleriyle, kanser riski taşıyan hastalarda, diyabet ve alzheimer hastalarında oldukça faydalıdır. Chia omletin faydaları arasında bir de vücudun Omega 3 ihtiyacını karşılaması vardır.
Chia tohumu, kahvaltılarda ve salatalarda tohum şeklinde kullanılabilir. Chia jeli hazırlamak için de, portakal suyu, yoğurt, süt veya normal su kullanabilirsiniz. 20 dakika sonra Chia'nın jelleştiğini ve kıvamının arttığını göreceksiniz.
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