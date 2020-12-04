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  4. Chilling Adventures of Sabrina 4. sezonuyla final yapıyor! Final fragmanı geldi

Chilling Adventures of Sabrina 4. sezonuyla final yapıyor! Final fragmanı geldi

04.12.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Netflix’in popüler yapımlarından Chilling Adventures of Sabrina 4. sezon fragmanı yayınlandı. Netflix’in sevilen dizisi “Büyülü Dehşetler” ile final yapmaya hazırlanıyor.

Chilling Adventures of Sabrina 4. sezon fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı! Sevilen cadı Sabrine, final sezonunda dünyanın sonunun gelmesini durdurmak için çabalayacak!

Netflix, Sabrina’nın doğum günü partisinin kasabanın etrafında yükselen Büyülü Dehşetler’in gelişiyle kesintiye uğradığı bir sahneden başlayarak yaklaşan 4. kısım için yeni bir fragman yayınladı. Kuzeni Ambrose kendileri için neyin geldiğini anladığında, ailesini canavarların gerçekliği değiştirme ve dünyanın sonunu getirme gücüne sahip olduğu konusunda uyarır.

CHİLLİNG ADVENTURES OF SABRİNA 4. SEZON KADROSU

Yapımın son sezonunda Sabrina Spellman rolünde Kiernan Shipka, Harvey Kinkle rolünde Ross Lynch, Mary Wardwell/Madam Satan rolünde Michelle Gomez, Rosalind Walker rolünde Jaz Sinclair, Theo Putnam rolünde Lachlan Watson, Nicholas Scratch rolünde Gavin Leatherwood, Prudence Blackwood rolünde Tati Gabrielle, Ambrose Spellman rolünde Chance Perdomo, Hilda Spellman rolünde Lucy Davis, Faustus Blackwood rolünde Richard Coyle ve son olarak Zelda Spellman rolünde Miranda Otto yer alıyor. Dizinin yapımcılığını üslenen isim ise Roberto Aguirre-Sacasa.

Chilling Adventures of Sabrina 4. sezonu, 31 Aralık 2020 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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