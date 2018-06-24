MAGAZİN

Chloe'den bebek açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın model eşi Chloe Loughnan Türkiye'deki yaşamı, evliliği ve özel hayatıyla ilişkin soruları yanıtladı.

Chloe'den bebek açıklaması

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evliliği hakkında, "Altı yıldır beraberiz hala “Serdar’ı seviyor musun?” diye soruyorlar, anlamıyorum. O benim sadece kocam değil, en yakın arkadaşım" sözlerini dile getirdi.

Loughnan, herkesin merak ettiği bebek sorularına ise şu şekilde yanıt verdi: "İki yıl flört, dört yıl evlilik... Artık bu konudan sıkıldım. Nazardan çok korkuyorum. Kimsenin bunun hakkında konuşmasını istemiyorum. Bir şeyi çok konuşursan nazar değer. Benim vücudum, benim hayatım. İstersem yaparım. Sormakla bu değişmeyecek." Chloe Loughnan sözlerine şunları da ekledi: "Benim ülkemde kimse bu konuda bir şey sormuyor ama Türkiye’de herkes “Çocuk yapacak mısın?” diye soruyor. Tanımadığım insanlar bile, “Niye çocuk vermedin kocana?” diyor. Alışamıyorum böyle şeylere, ayıp geliyor. Bu benim özelim, neden herkes merak ediyor? Olursa olur, Allah bilir. Bunun tarihi verilir mi?"

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Makyajsız Elçin SanguMakyajsız Elçin Sangu
Yılmaz Erdoğan Muğla’da oyunu kullandıYılmaz Erdoğan Muğla’da oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan serdar ortaç

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

İYİ Partili Ümit Özdağ'a saldırı!

İYİ Partili Ümit Özdağ'a saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berna Laçin seçimde müşahit oldu

Berna Laçin seçimde müşahit oldu

Acun Ilıcalı Dünya Kupası'nda hangi takımı desteklediğini açıkladı!

Acun Ilıcalı Dünya Kupası'nda hangi takımı desteklediğini açıkladı!

Makyajsız Elçin Sangu

Makyajsız Elçin Sangu

Yılmaz Erdoğan Muğla’da oyunu kullandı

Yılmaz Erdoğan Muğla’da oyunu kullandı

Fatma Girik, 94 yaşındaki annesiyle sandık başında

Fatma Girik, 94 yaşındaki annesiyle sandık başında

İbrahim Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim

İbrahim Tatlıses: Ben gönüllerin vekiliyim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.