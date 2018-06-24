Chloe'den bebek açıklaması

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evliliği hakkında, "Altı yıldır beraberiz hala “Serdar’ı seviyor musun?” diye soruyorlar, anlamıyorum. O benim sadece kocam değil, en yakın arkadaşım" sözlerini dile getirdi.

Loughnan, herkesin merak ettiği bebek sorularına ise şu şekilde yanıt verdi: "İki yıl flört, dört yıl evlilik... Artık bu konudan sıkıldım. Nazardan çok korkuyorum. Kimsenin bunun hakkında konuşmasını istemiyorum. Bir şeyi çok konuşursan nazar değer. Benim vücudum, benim hayatım. İstersem yaparım. Sormakla bu değişmeyecek." Chloe Loughnan sözlerine şunları da ekledi: "Benim ülkemde kimse bu konuda bir şey sormuyor ama Türkiye’de herkes “Çocuk yapacak mısın?” diye soruyor. Tanımadığım insanlar bile, “Niye çocuk vermedin kocana?” diyor. Alışamıyorum böyle şeylere, ayıp geliyor. Bu benim özelim, neden herkes merak ediyor? Olursa olur, Allah bilir. Bunun tarihi verilir mi?"

