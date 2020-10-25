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Chloe Ferry iç çamaşırsız giydiği elbiseyle olay oldu

25.10.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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Chloe Ferry iç çamaşırsız giydiği elbiseyle olay oldu

TV yıldızı Chloe Ferry iç çamaşırsız tercih ettiği elbisesiyle tüm dikkatlerini üzerine çekti. Ferry kameralara poz üstüne poz verdi.

Türkiye'de göğüs küçültme ameliyatı geçirdikten sonra ülkesine dönen İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry kıyafet tercihiyle sık sık gündeme geliyor.

Sarı peruğu ve yoğun makyajıyla dikkat çeken ünlü ismin elbisesi de olay oldu.
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Tamamen ten rengi giyinen seksi güzel iç çamaşırı tercih etmeyince poz verirken göğüs uçları da belli oldu. Bu durumu umursamayan Ferry süper minisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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13 kilo verdikten sonra gündeme gelen Ferry verdiği kiloları göstermek istercesine tercih ettiği kıyafetle beğeni topladı.
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Kariyerini fitness üzerine geliştiren güzel yıldız hayranlarından övgü toplarken, vücuduyla barışık olduğunun mesajını pozlarıyla verdi.

ESTETİĞE SERVET HARCADI

25 yaşındaki yıldız, yeni sağlıklı rejimi sayesinde hem bedensel hem de zihinsel olarak dönüşüm geçirdi. Geçirdiği estetik ameliyatlar hakkında açıkça konuşan Chloe, 2015’teki halinden oldukça farklı görünüyor.

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Geçirdiği ameliyatlar arasında, rinoplasti, liposuction, meme küçültme ve meme dikleştirme işlemlerinin yanı sıra dolugu işlemleri de var. Ferry, ameliyatları için bugüne dek 50.000 sterlin (yaklaşık 500 bin TL) harcadı.

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Geçmişte estetik ameliyat olmak hakkında eleştirel sözler söyleyen ve şu an üçüncü göğüs ameliyatını geçiren Chloe, söylediği sözlerden pişmanlık duyduğunu belirtti.
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