Chloe Ferry tatil pozlarıyla beğeni topladı

Geçen yıl Türkiye'de göğüs ameliyatı olan Chloe Ferry verdiği kiloları göstermek için yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Son olarak Dubai'ye tatile giden ünlü isim buradan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. İngiltere'de pandeminin olmasından bunalan Ferry soluğu Dubai'de aldı.

Kalçalarını göstermek için çabalayan Ferry seksi pozlarını paylaştı ve takipçilerinin yine dikkatini çekti.

Ünlü TV yıldızının paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Ferry'nin bu pozlarını abartı bulan takipçileri ünlü isime yorum yağdırdı.



