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Chloe Ferry tatil pozlarıyla beğeni topladı

05.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Chloe Ferry tatil pozlarıyla beğeni topladı

İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry tatil için Dubai'ye gitti. Sık sık zayıflığıyla gündeme gelen ünlü isim Dubai'deki pozlarıyla beğeni topladı.

Geçen yıl Türkiye'de göğüs ameliyatı olan Chloe Ferry verdiği kiloları göstermek için yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Son olarak Dubai'ye tatile giden ünlü isim buradan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. İngiltere'de pandeminin olmasından bunalan Ferry soluğu Dubai'de aldı.

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Kalçalarını göstermek için çabalayan Ferry seksi pozlarını paylaştı ve takipçilerinin yine dikkatini çekti.

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Ünlü TV yıldızının paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Ferry'nin bu pozlarını abartı bulan takipçileri ünlü isime yorum yağdırdı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bencede abartı..ne o gözlük öyle ayıp...

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