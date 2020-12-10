Chloe Grace Moretz bulutların üzerinde... Shadow in the Cloud’dan baş döndüren fragman

Genç ve başarılı oyuncu Chloe Grace Moretz'in yıldızı olduğu Shadow In The Cloud filminden baş döndürücü bir fragman paylaşıldı. II. Dünya Savaşı'nda geçen filmin fragmanında kendimizi bir savaş uçağının içerisinde saçılan ateşlerin arasında buluyoruz. Klostrofobik bir ortamda geçen film, fragmanda yerinde durmayan aksiyonuyla nefes kesici olacağı konusunda ipuçları veriyor.

SHADOW IN THE CLOUD FRAGMANI

WAAF subayı Maude Garrett’a, İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir görev verilir. Pilot olan Garreta’dan gizli belgeleri, mürettebatın tamamı erkeklerden oluşan bir savaş uçağında taşıması istenir. Uçuş sırasında peşlerinde olan diğer savaş uçakları ile zorlu bir mücadeleye girişen Garrett, çok geçmeden uçağın içinde herkesin hayatını tehlikeye atabilecek kötü bir varlık keşfeder. Maude yalnızca kendi ve ekibin hayatını kurtarmak için çalışmakla kalmaz aynı zamanda taşıdığı önemli belgeleri korumak için de mücadele eder.

SHADOW IN THE CLOUD OYUNCU KADROSU

Roseanne Liang'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Shadow In The Cloud'un oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz'in yanı sıra Nick Robinson, Taylor John Smith, Beulah Koale ve Callan Mulvey gibi isimler yer alıyor. Film, izleyicilerinin karşısına ilk kez Toronto Film Festivali aracılığıyla çıkmıştı ve eleştirmenler tarafından oldukça iyi notlar almayı başardı.

Shadow In The Cloud'un izleyici karşısına 1 Ocak'tan itibaren çıkması planlanıyor.



