Chloe Loughnan'ın paylaşımına anne yorumu

Chloe Loughnan, instagram'da gözlerine dikkat çektiği bir selfie paylaştı. Bu kare ile çok sayıda beğeni yorumu alan Chloe’ye bir mesaj da annesinden geldi.

Anne Lucy, kızının paylaşıma, “Havalı fotoğraf bebeğim, gözlerini sevdim” yorumunu yazdı.

