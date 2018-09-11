Chloe Loughnan'ın paylaşımına anne yorumu

Chloe Loughnan, instagram'da g\u00f6zlerine dikkat \u00e7ekti\u011fi bir selfie payla\u015ft\u0131. Bu kare ile \u00e7ok say\u0131da be\u011feni yorumu alan Chloe\u2019ye bir mesaj da annesinden geldi.\n\nAnne Lucy, k\u0131z\u0131n\u0131n payla\u015f\u0131ma, \u201cHaval\u0131 foto\u011fraf bebe\u011fim, g\u00f6zlerini sevdim\u201d yorumunu yazd\u0131.PARTNERRegl D\u00f6nemi: Sanc\u0131lar\u0131 Dindirmenin 8 Do\u011fal Yolu!\u0130\u015fte Ata Demirer\u2019in yeni rol arkada\u015f\u0131!Tu\u011f\u00e7e Aral son payla\u015f\u0131m\u0131yla takip\u00e7ilerini b\u00fcy\u00fcledi
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