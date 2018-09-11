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Chloe Loughnan'ın paylaşımına anne yorumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile büyük beğeni topladı.

Chloe Loughnan'ın paylaşımına anne yorumu

Chloe Loughnan, instagram'da gözlerine dikkat çektiği bir selfie paylaştı. Bu kare ile çok sayıda beğeni yorumu alan Chloe’ye bir mesaj da annesinden geldi.

Chloe Loughnan

Anne Lucy, kızının paylaşıma, “Havalı fotoğraf bebeğim, gözlerini sevdim” yorumunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan serdar ortaç

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