Chloe Loughnan: Yeliz Yeşilmen kim?

Sık sık Serdar Ortaç ile boşanacağı haberleriyle gündem olan Chloe Loughnan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla alakalı Chloe Loughnan şunları söyledi: Hiç kimse o süreci bilmiyor. Hiçbir şey paylaşmadım. Kazadan sonra zor günler yaşadım. Hiç kimseyle konuşmadım. Hem vücudum kırıldı hem de moralim çok bozuktu. Ailemin yanına gitmek iyi geldi bana.”

KOCAMA KIZMADIM

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; eşi Serdar Ortaç'ın yanına gelmemesinden dolayı ona kırgın olup olmadığı sorulunca ise ünlü model; “O zaman benim başımda çok şeyler vardı. Kocama kızmadım tabii ki. O da burada hastaydı ve işleri vardı. Orası uzak, kolaylıkla gelemezdi. Her gün facetime yaptık” cevabını verdi.

“O KİM TANIMIYORUM?”

Öte yandan güzel modele Yeliz Yeşilmen'in kendisi ve evliliği hakkında yaptığı yorumlar hatırlatılınca, Yeşilmen'i tanımadığını belirtip şöyle ekledi; “Herkesin kendi fikri izin veriyorum ama o kişiyle tanışmadım o kişiyi tanımıyorum. Instagram’da sadece işlerimizi paylaşıyoruz. Bizim özel hayatımızı kimse bilemez. Gayet normal bir çiftiz. Bu fikirler nereden geliyor bilmiyorum.”