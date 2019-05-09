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CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek için bağış kampanyası başlattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek amacıyla bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek için bağış kampanyası başlattı

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki seçime yönelik çalışmaları için bağış kampanyası başlattı. Kampanyayla ilgili CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu sözlerine 'Her şey güzel olacak' diyerek başladı.

"Bu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali kararı sonrasında, bize halkımızın o gece verdiği gücün sloganı, haklılığımızın sloganı" diyen Kuşoğlu, "O gece halkımız sadece moral vermekle kalmakla bize, bağış da yapmak istedi, parasal güç de vermek istedi" ifadesini kullandı.

chp

'ÜST SINIR 54 BİN 566 LİRA AMA BİZ 20 LİRA İSTİYORUZ'

Kampanya başlatmadıkları halde 6-7 Mayıs günlerinde bazı vatandaşların parti hesabına 'Her şey çok güzel olacak' başlığı altında küçük de olsa bağışta bulunduğunu, bunun da büyük bir güç, moral kaynağı olduğunu aktaran Kuşoğlu, gelen bu talepler karşısında bir kampanya başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Kuşoğlu, "Hem yurt içinde hem yurt dışında bulunan seçmenlerimiz Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank'ın ilgili şubelerine ve belirttiğimiz hesap numaralarına başvurarak bize güç vermek, Ekrem İmamoğlu'na güç vermek için İstanbul kampanyamıza para yatırabilecekler. Biz kendilerinden sadece 20 lira istiyoruz. Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54 bin 566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu, seçimi tekrar kazanmamız için, her şeyin tekrar çok daha güzel olması için yeterli bir sebep olacaktır. Bu verdiğimiz hesap numaralarımız dışında başka kampanyamız yok. Bazı uyanıklar bu arada 'Ekrem İmamoğlu kampanyası', 'CHP kampanyası' adı altında para toplamaya çalışıyorlarmış, kimse onlara kanmasın. Hesap numaralarımız dışında hiçbir yere para yatırılmamasını rica ediyoruz" diye konuştu.

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chp ekrem imamoğlu seçim bağış

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP bir zahmet kasasındaki paralarla yapsın secim kampanyasını. Garıbanın cebındekıne saldırmayın. Siyasetcılerın hepsı zengın kendı ceplerinden karsılasınlar
İNŞALLAH BU SEFER DAHA BÜYÜK FARKLA KAZANACAKSIN TABİ BU İŞİN İÇİNE BİRİLERİ PARMAK SOKMAZSA.?
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