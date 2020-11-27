Chris Hemsworth henüz imzayı atmadı... Extraction 2’den ilk bilgiler geldi

Chris Hemsworth’lü Extraction, bu yıl Netflix’te yayınlanıp en çok beğenilen ve izlenilen yapımlar arasında ön plana çıktı. Nefes kesen aksiyon sahneleri uzun süre konuşulan film özellikle plan sekans gibi görünecek şekilde çekilen ve kurgulanan 12 dakikalık aksiyon sahnesiyle övgü topladı.

Chris Hemswort’ün başrolünü üstlendiği Extraction, ilk ayında 99 milyon hanede izlenerek Netflix’in bugüne kadar ilk ayında en çok izlenen filmi oldu. Film böylesine büyük bir başarı yakalayınca, devam filmi de kaçınılmaz oldu. Filmin yayınlanmasından kısa süre sonra devam filmi için hazırlıklara başlandığı resmi olarak açıklandı. Captain America ve Avengers filmleriyle tanınan, aynı zamanda ilk filmin senaryosunu kaleme alan Joe Russo, devam filminin de senaryosunu kaleme almak için Netflix ile anlaştı.

CHRİS HEMSWORTH EXTRACTİON 2 İÇİN HENÜZ İMZAYI ATMADI

Extraction 2 İçin Chris Hemsworth ve Sam Hargrave ile de Anlaşılması Bekleniyor

Joe Russo, senaryo üzerinde çalışmaya devam ettiklerini, ancak hem Netflix’in hem de Chris Hemsworth’ün devam filmi için çok heyecanlı olduğunu, geriye sadece senaryoyu tamamlamanın kaldığını söyledi.

Extraction’ın yönetmen koltuğuna oturan Sam Hargrave ile henüz ikinci film için anlaşma imzalanmamış olsa da Netflix’in kısa süre içinde Hargrave ile anlaşmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Russo’nun son açıklamaları Chris Hemsworth’ün de Tyler Rake rolüyle geri dönmeye hazır olduğunu gösterdi.



