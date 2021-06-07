Chris Hemsworth'ün Thor kasları sosyal medyada tartışma yarattı

Marvel'ın merakla beklenen Thor: Love and Thunder filminin yönetmeni Taika Waititi ve filmin başrolü Chris Hemsworth'ün birlikte göründüğü fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

Independent Türkçe'nin Comicbook'tan aktardığı habere göre, Taika Waititi beş gün önce Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla filmin çekimlerinin tamamlandığını doğruladı ancak Hemsworth'ün dikkat çeken kasları konuşulmaya devam ediyor.

Söz konusu paylaşımda Waititi şu ifadeleri kullandı:

"Bazen dünyaya ilham vermek ve sinematik manzarayı sonsuza dek değiştirmek için iki kişi bir araya gelir. Ve bir de ben ve Chris Hemsworth var ki mutlak neşe getirecek filmler yapmaktan başka hiçbir şeyi umursamayacak kadar havalıyız. Tamam, havalı görünmediğimi biliyorum."





