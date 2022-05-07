Chrishell Stause herkesin içinde yeni sevgilisini doya doya öptü

Chrishell Stause yeni sevgilisini anlatırken, "Son zamanlarda benim için çok önemli olan biriyle çok fazla zaman geçiriyorum. Adı G Flip. O son derece yetenekli bir müzisyen." ifadelerini kullanmıştı.

Nasıl bağlandıklarını açıklayan Stause, "Onların bir videosunda olacaktım. Video kaotik aşk hikayesiyle ilgili. Ben dizilerden geliyorum, oyunculuğu seviyorum. Ve sahip olduğum işi her zaman yapamıyorum. Fikri duyar duymaz evet dedim, hadi yapalım."

Realite yıldızı Chrishell Stause, "Çok eğlenceliydi, çok eğlendik. Herkes buna bayılacak, bence harika." dedi.



Çiftin ne zaman çıkmaya başladığı belli olmasa da, bir kaynak ilişkilerinde önemli bir adım attıklarını söylüyor.





