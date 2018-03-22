Chrissy Teigen: Bu kalçasız kadını eleştirmeyi bırakın

Pijamayı andıran bir elbise giyen Chrissy Teigen'ın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Hamileliği sırasında 18 kilo aldığını söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "Bunun bir kilosu bile kalçalarıma gitmedi" dedi.

Twitter'da vücuduyla ilgili yapılan yorumlara yanıt veren ünlü model, "Bu kalçasız kadını eleştirmeyi bırakın; görüyorsunuz deniyorum" şeklinde espri yaptı.

Amerikalı şarkıcı John Legend ile dünya evine girmeden önce Victoria’s Secret mankeni olarak podyumlarda nefes kesen Chrissy Teigen'in burnu, dudağı ve alın bölgesi estetik.

Koltukaltında yer alan fazlalığı aldırmak için liposuction (yağ aldırma operasyonu) yaptırdığını da kendisi geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.