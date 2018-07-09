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Chrissy Teigen'ın emzirme pozu olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

İkinci bebeğini dünyaya getiren Chrissy Teigen'ın emzirme pozu olay oldu. Instagram'dan bu poza yorum yağdı

Chrissy Teigen'ın emzirme pozu olay oldu

Kısa bir süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Chrissy Teigen'ın emzirme pozu olay oldu.

32 yaşındaki Teigen, Miles adını verdiği bebeğini emzirirken kızı Luna da annesinden oyuncak bebeğini emzirmesini de istedi. Teigen de onu kırmayıp oyuncak bebeği emzirir gibi yaptı. O sırada çekilen pozunu da sosyal medyada paylaştı. Fakat bu poz Teigen'in bazı takipçilerini çok kızdırdı.

Teigen, bebeği Miles ile birlikte kızının oyuncak bebeğini de emzirirken çekilen pozunu "Luna oyuncak bebeğini de emzirmemi istedi. Sanırım şimdi ikizlerim var" mesajıyla birlikte paylaştı.

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Ağırlıklı olarak hayranlarından esprili karşılıklar alan Teigen'in bir takipçisi, ünlü modelin herkes gibi günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirterek "Yemek pişirirken, oyun oynarken, köpekle oynarken vesaire. Sen sadece bebeğini emziriyorsun. Ne büyük iş" yorumu yaptı.

Bir başka takipçisi de "Çocuk doğurmak, cinsellik doğal şeyler. Ama bu benim Chrissy Teigen ya da başka ünlüleri bebek emzirirken ya da banyo yaparken görmekten hoşlandığım anlamına gelmiyor" diye yazdı.

Teigen de bu eleştirilere "Ben de sonu gelmeyen havuz pozlarını, Coachella Festivali selfie'lerini umursamıyorum. Ama insanların yaşamlarına karışmıyorum" diye yanıt verdi.

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