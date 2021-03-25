Chrissy Teigen pes etti! En sonunda kapadı

Amerikalı ünlü model ve TV sunucusu Chrissy Teigen, 10 yıldır yer aldığı sosyal medya platformu Twitter’dan olumsuzluklarla baş edemediği gerekçesiyle ayrıldı.

Müzisyen John Legend’in 35 yaşındaki eşi Teigen, 13,7 milyon takipçisine, Twitter’dan neden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

"ARTIK VEDA ZAMANI"

Teigen, “10 yıldan uzun zamandır yazdıklarımı okuyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse burada yarattığımız dünyaya çok şey borçluyuz. Çoğunuzu gerçek arkadaşım olarak görüyorum. Ama artık veda zamanı. Burası beni artık olumsuz etkilediği kadar olumlu etkilemiyor” ifadesini kullandı.

Teigen ayrıca, “Hayattaki amacım insanları mutlu etmek. Hissettiğim acı benim için çok fazla. Her zaman güçlü bir siyah kız portresi çizdim ama artık değilim” dedi.

Şimdi, Twitter’a ilk girdiğinden başka biri olduğunu söyleyen Teigen, “Lütfen tek dikkate aldığımın siz olduğunu bilin” diyerek takipçilerine veda etti.

"BURADA ÇOK İNCİNDİM"

“Dürüst olmak gerekirse burada çok incindim” diyen Teigen, “Sizi seviyorum çocuklar, burada çok iyi zaman geçirdik ama aynı zamanda sizden nefret ediyorum” ifadesiyle kendisine olumsuz yorumlarla yüklenen Twitter kullanıcılarına mesaj verdi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Twitter'da takip edilen 13 kişiden biri ve tek ünlüydü.

