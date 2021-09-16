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Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı

16.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li eski model Chrissy Teigen, bıçak altına yatarak yanaklarını küçülttü. Teigen'in yanak yağlarını aldırdıktan sonraki hali, hayranları tarafından eleştirildi.

Chrissy Teigen yanaklarındaki yağları aldırdı

ABD'li eski model Chrissy Teigen, belirgin yanaklarından artık vazgeçti. 35 yaşındaki yıldız isim, estetik operasyonla yanaklarını küçülttü.

Instagram’ın hikaye bölümünde ünlülerin doktoru olarak tanınan Jason Diamond’a gittiğini söyleyen Teigen, yanak yağlarını aldırdığını açıkladı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk annesi olan Teigen, daha önce yanaklarının alkol tüketimi yüzünden yağlandığını söyledi. Teigen, yanaklarının yeni halini beğendiğini de belirtti.

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Hayranları Teigen'daki bu değişimini beğenmedi. Modelliği bırakan, yemek kitabı yazarlığı yapan Teigen’in yeni hali, yapay göründüğü eleştirisi aldı. Bazı hayranları da yaptırdığı estetik operasyonu gizlemeden, samimi şekilde sosyal medyadan paylaşmasını takdir etti.

Ekran Alıntısı

Teigen, geçen yıl da göğüslerinin büyük görünmesinden rahatsız olduğu için meme silikonlarını çıkarttığını açıklamıştı. Ünlü yıldız, “Kendi bedenimde elbise giydiğimde fermuarı kapatabilmek istiyorum, rahatlıkla göbeğime ulaşabilmek istiyorum” demişti.


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Chrissy Teigen
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