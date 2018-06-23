MAGAZİN

Christina Aguilera'dan cesur albüm tanıtımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Christina Aguilera, 'Genie In a Bottle' şarkısıyla yıllar önce tüm dünyada fırtınalar estirmişti. Aguilera şimdilerde cesur albüm tanıtımıyla gündemde.

20 yıllık kariyeri boyunca hep makyajlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Aguilera dergiye verdiği pozlarla deyim yerindeyse zincirlerini kırmıştı.

Christina Aguilera

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37 yaşındaki Christina Aguilera, müzik dünyasınaa adını bir kez daha altın harflerle yazdırmak istiyor.
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ABD'li popçu, çıkaracağı yeni albümde oldukça cesur davrandı.
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Ünlülerin fotoğrafçısı Milan Zrnic'in karşısına geçen Christina Aguilera, yeni albümünün tanıtımlarında da kullanılacak olan çok cesur pozlar verdi.
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Aguilera, daha önce de instagram hesabından paylaştığı çıplak fotoğraflarıyla konuşulmuştu.
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Christina Aguilera, şubat ayında Paper Dergisi'ne verdiği pozlarla olay yaratmıştı.
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20 yıllık kariyeri boyunca hep makyajlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Aguilera dergiye verdiği pozlarla deyim yerindeyse zincirlerini kırmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
CHRİSTİNA AGUİLERA yeni albüm

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