Christina Aguilera'dan cesur albüm tanıtımı

20 yıllık kariyeri boyunca hep makyajlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Aguilera dergiye verdiği pozlarla deyim yerindeyse zincirlerini kırmıştı.
Christina Aguilera
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37 yaşındaki Christina Aguilera, müzik dünyasınaa adını bir kez daha altın harflerle yazdırmak istiyor.
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ABD'li popçu, çıkaracağı yeni albümde oldukça cesur davrandı.
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Ünlülerin fotoğrafçısı Milan Zrnic'in karşısına geçen Christina Aguilera, yeni albümünün tanıtımlarında da kullanılacak olan çok cesur pozlar verdi.
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Aguilera, daha önce de instagram hesabından paylaştığı çıplak fotoğraflarıyla konuşulmuştu.
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Christina Aguilera, şubat ayında Paper Dergisi'ne verdiği pozlarla olay yaratmıştı.
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20 yıllık kariyeri boyunca hep makyajlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Aguilera dergiye verdiği pozlarla deyim yerindeyse zincirlerini kırmıştı.