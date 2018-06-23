Christina Aguilera'dan cesur albüm tanıtımı

20 yıllık kariyeri boyunca hep makyajlı olarak hayranlarının karşısına çıkan Aguilera dergiye verdiği pozlarla deyim yerindeyse zincirlerini kırmıştı.

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37 yaşındaki Christina Aguilera, müzik dünyasınaa adını bir kez daha altın harflerle yazdırmak istiyor.