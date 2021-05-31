Joker 2 filminin senaryosu Todd Phillips’in kaleminden çıkacak

Çizgi roman dünyasının ikonik karakterlerinden biri olan Joker’i anlatan filmi, 2019 yılında vizyona girmişti. Film beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılandı ve gişede hasılat rekoru kırmıştı. 2020 Oscar ödüllerinde 11 dalda aday gösterilen ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil iki Oscarla eve dönen film, aynı zamanda 18+ yaş sınırıyla gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film olarak tarihe geçmişti.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre 2019 yapımı Joker filmini yöneten ve senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme alan Todd Phillips, Joker 2 filminin de senaryosunu yazacak. Scott Silver’ın devam filminde de Phillips’e eşlik edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.



