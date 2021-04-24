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Christine McGuinness Zeynep Kartal lansmanına böyle katıldı

24.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Christine McGuinness Türk Mocacı Zeynep Kartal'ın Londra'da gerçekleşen yeni koleksiyon lansmanına katılırken objektiflere poz verdi.

İngiliz televizyon yıldızı Christine McGuinness, İngiltere'de çok tanınan Türk modacı Zeynep Kartal’ın yeni koleksiyonunun lansmanına katılırken görüntülendi.

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Objektiflere ikonik isim Marilyn Monroe gibi poz veren ünlü isim güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

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32 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu ve televizyon yıldızı Christine McGuinness, pandemi döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık haber oluyor.

ZEYNEP KARTAL KİMDİR?

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İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Manchester'ın en prestijli törenlerinden biri olan MCR Fashion Festival'de "İngiltere'nin En İyi Moda Tasarımcısı" ödülüne layık görüldü.

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Bursa’da dünyaya gelmiştir, henüz 10 yaşında iken Bursa‘da terzilik kursuna başlamıştır. Moda Tasarımcılığı üzerine üniversite eğitimini tamamlamış 20 sene Türkiye’de tekstil alanında bir çok pozisyonda görev yapmıştır. Daha sonra eşinin işleri nedeni ile Manchester’a taşınmıştır. İngiltere’ye gittiğinde çok az İngilizcesi olduğu için Manchester City Koleji’nde iki sene moda tasarımı okumaya karar vermiştir.İki sene kadar bir modacının yanında çalışmış, daha sonra eşininde desteği ile kendi koleksiyonlarını hazırlamaya karar vermiş ve moda dünyasına sağlam bir giriş yapmıştır.
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Dünyaca ünlü isimler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen ve tasarımları tercih edilen Zeynep Kartal Lady Gaga, Michelle Keegan, Amanda Holden, Debecca Adlington, Cheryl Cole, Coleen Rooney ve Whitney Port gibi isimlere sıkça elbise tasarımları hazırlamaktadır. ünlü modacı özellikle 2016 yılında Paris, Londra ve New York’ta moda haftalarında İlkbahar/Yaz koleksiyonu ile yurt dışında büyük ses getirmiş ve uluslararası moda dünyasından tam not almıştır.

Zeynep Kartal, bundan üç yıl önce New York Moda Haftası’nda ilk koleksiyonunu sunmuştu. 26 parçalık koleksiyonu çok tutulmuş ve Kartal, çok kısa sürede en iyi tasarımcılar arasında yerini almıştı. Şimdi Beverly Hills, ajanslar ve ‘celebrity’ler onunla çalışmak için sıraya giriyor.

Christine McGuinness

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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