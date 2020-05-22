Christopher Nolan imzalı Tenet’ten yeni fragman

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Christopher Nolan imzalı Tenet’in yeni fragmanı gün yüzüne çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen onlarca filme rağmen, Christopher Nolan filmin ilk vizyon tarihi olan 17 Temmuz 2020’yi değiştirmedi. Söylentilere göre, yapımcı firma Tenet’in vizyon tarihinde bir değişikliğe gidebilir. Yakın tarihe damga vuran ve en iyi yönetmenlerle birlikte adı anılan Nolan şimdiye kadar Başlangıç, Yıldızlararası, Dunkirk gibi unutulmaz filmlere imza attı.

BİR CASUSLUK FİLMİ

Konusu sır gibi saklanan Tenet hakkında sadece uluslararası bir casusluk filmi olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir bütçeyle son derece gizli bir şekilde çekimleri gerçekleşen Tenet’in oyuncu kadrosunda John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson ve Kenneth Branagh gibi başarılı isimler yer alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir değişikliğe gidilmezse Tenet, 17 Temmuz 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de gösterimde olacak.