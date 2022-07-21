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Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'ın resmi afişi yayınlandı! İşte vizyon tarihi

21.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Interstellar, Inception, The Dark Knight, Başlangıç ve Tenet gibi büyük yankı uyandıran filmlere imza atan ünlü yönetmen, yapımcı ve senarist Christopher Nolan'ın yeni projesi Oppenheimer'ın ilk resmi afişi yayınlandı. Nolan hayranlarının büyük merakla beklediği filmin vizyon tarihi de belli oldu.

Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'ın resmi afişi yayınlandı! İşte vizyon tarihi

Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatacak. Oppenheimer’ın Manhattan Projesi ile İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolünü anlatıyor.

Yıldızlarla dolu kadrosuyla heyecanlandıran filmde J.R. Oppenheimer'ı, daha önce Christopher Nolan ile "Inception" ve "The Dark Knight" filmlerinde bir araya gelen Cillian Murphy canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayırca Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, Jack Quaid, Gary Oldman gibi yıldız isimler yer alıyor. Oppenheimer filmi 21 Temmuz 2023'te sinemalarda olacak.

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FİLMİN KONUSU

Christopher Nolan ile ilk kez çalışan Robert Downey Jr. filmde dönemin bir diğer önemli karakteri olan Lewis Strauss'a hayat verecek. Strauss, ABD Atom Enerjisi Komisyonu'nda (AEC) iki dönem görev yapan, ikinci dönem başkanı olan Amerikalı bir işadamı, hayırsever ve deniz subayıydı. Nükleer silahların geliştirilmesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer enerji politikasında ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nükleer enerjide önemli bir figürdü. Matt Damon ise Manhattan Projesinin Direktörü General Leslie Groves rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

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