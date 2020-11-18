Çiçek banyosu yapan Demi Rose tamamen çıplak poz

25 yaşındaki model, Maldivler tatilinin keyfini çıkarırken, o anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Tamamen çıplak halde çiçeklerle dolu küvette banyo yapan ünlü model, göğsünü elleriyle kapattığı fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

1995 doğumlu olan Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı iddialı paylaşımlar ile şöhrete ulaşmıştı.

Daha sonra modellik yapmaya başlayan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti.