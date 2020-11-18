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  4. Çiçek banyosu yapan Demi Rose tamamen çıplak poz

Çiçek banyosu yapan Demi Rose tamamen çıplak poz

18.11.2020 10:22 | Son Güncelleme:
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Instagram paylaşımlarıyla ünlendikten sonra podyum dünyasına adım atan Demi Rose, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

25 yaşındaki model, Maldivler tatilinin keyfini çıkarırken, o anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

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Tamamen çıplak halde çiçeklerle dolu küvette banyo yapan ünlü model, göğsünü elleriyle kapattığı fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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1995 doğumlu olan Demi Rose, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı iddialı paylaşımlar ile şöhrete ulaşmıştı.

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Daha sonra modellik yapmaya başlayan Rose, bir dönem Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşamış, Amerika ve İngiltere’de uzun süre gündemden düşmemişti.

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Demi Rose

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