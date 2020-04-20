Çiçero filmi ne zaman ve nerede çekildi? Çiçero lakaplı İlyas (Elyesa) Bazna kimdir? İşte Çiçero konusu ve oyuncuları

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan ve 'Çiçero' lakabıyla tanınan Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatan Çiçero filmi hem oyuncuları hem de konusuyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. İlyas Bazna'ya usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu hayat verdiği filmin kadrosu oldukça güçlü isimlerden oluşuyor. İlyas Bazna nam-ı diğer Cicero kimdir, İlyas Bazna nam-ı diğer Cicero kimdir, ne zaman öldü? Çiçero filmi nerede çekildi? Çiçero filminin oyuncuları kimler? Yapımcılığını Mustafa Usta'nın, yönetmenliğini ise Serdar Akar'ın yaptığı bu tarihi film hakkında bilinmesi gerekenler… ÇİÇERO FİLMİ KONUSU NEDİR? İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. Çiçero, İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

İLYAS (ELYESA) BAZNA (ÇİÇERO) KİMDİR? İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ve İngilizlerin büyük baskılarına rağmen tarafsız kalan Türkiye, istihbarat örgütlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerden biri olmuştur. 1943 yılında “Çiçero” kod adlı bir ajan, İkinci Dünya Savaşının seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlara sızdırmıştır. “Çiçero” kodlu bu ajan, 1904 Priştine doğumlu İlyas (Elyesa) Bazna'dır. Osmanlı İmparatorluğu toprakları kaybettikçe en son olarak ailesi ile İstanbul'a gelirler. Hırsızlık, askeri mala zarar verme ve firar gibi bazı suçlara karıştığı bilinmektedir. İşlemiş olduğu suçlar nedeniyle Fransız savaş mahkemesi tarafından 3 yıl hapse mahkûm edilir ve daha sonra fransızca da öğreneceği yer olan Fransa'ya gönderilir. İlyas Bazna öğrenmiş olduğu bu dil sayesinde ilk olarak Yugoslavya büyükelçisinin şoförü olur, daha sonra sırasıyla Almanya konsolosluğu danışmanının uşağı, İngiltere büyükelçiliğinin birinci kâtibinin ve en son olarak da İngiltere büyükelçisinin özel uşağı olur. Çiçero, özel uşaklığını yaptığı İngiltere Büyükelçisinin kişisel kasasından aldığı çok önemli belgelerin fotoğraflarını belirli aralıklarla Almanya Büyükelçiliğine ulaştırdığı ve tüm bu teslimatlar sonucunda yüklü miktarda maddi gelir elde ettiği bilinmektedir.