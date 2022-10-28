Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Sevgili, Güz Sancısı, Hekimoğlu, Serseri, Yılan Hikayesi ve Kaygısızlar gibi sayısız projede rol alan başarılı oyuncu Okan Yalabık, değişimiyle şaşırttı. Berkun Oya'nın Cici filmiyle ekranlara dönüş yapan yıldız, aldığı kilolarla bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Bir Başkadır dizisiyle takdir toplayan yönetmen Berkun Oya, şimdilerde Cici filmiyle adından söz ettiriyor.

Netflix programında yayınlanan filmin başrolünde Türkiye'nin en iyi oyuncularından Funda Eryiğit, Yılmaz Erdoğan, Ayça Bingöl, Fatih Artman, Olgun Şimşek gibi isimler yer alıyor.

Köyden kente göç eden Anadolulu bir ailenin travmalarını konu edinen film, henüz yayınlanalı bir gün olmasına rağmen büyük ses getirdi.

En son Hekimoğlu ve Azizler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Okan Yalabık, filmde kendi yaşamının filmini çeken bir yönetmene hayat veriyor.

Film için aldığı kilolarla bambaşka birine dönüşen Okan Yalabık'ı görenler tanımakta zorlandı.

Başarılı oyuncu, alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aslen Balıkesirli olan Okan Yalabık, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Okuduğu lisede tiyatro topluluğunun açılmasına vesile olan ünlü oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı. 1994 yılında rol aldığı Kaygısızlar dizisiyle televizyon ekranlarına adım atan Yalabık, Hatırla Sevgili'de Necdet karakterine hayat vermişti.

Birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu, esas ünü Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Pargalı İbrahim' karakteriyle elde etti. Rol kabiliyetiyle milyonları ekrana kilitleyen Okan Yalabık, dizideki infaz sahnesiyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu...



