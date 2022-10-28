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  4. Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

28.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Cici filminin başrollerinde Funda Eryiğit, Okan Yalabık, Ayça Bingöl, Yılmaz Erdoğan gibi usta isimler yer alıyor. Netflix'in Cici filmiyle ekrana dönen ünlü oyuncu Okan Yalabık, aldığı kilolarla görenleri şaşırttı.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Sevgili, Güz Sancısı, Hekimoğlu, Serseri, Yılan Hikayesi ve Kaygısızlar gibi sayısız projede rol alan başarılı oyuncu Okan Yalabık, değişimiyle şaşırttı. Berkun Oya'nın Cici filmiyle ekranlara dönüş yapan yıldız, aldığı kilolarla bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Bir Başkadır dizisiyle takdir toplayan yönetmen Berkun Oya, şimdilerde Cici filmiyle adından söz ettiriyor.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Netflix programında yayınlanan filmin başrolünde Türkiye'nin en iyi oyuncularından Funda Eryiğit, Yılmaz Erdoğan, Ayça Bingöl, Fatih Artman, Olgun Şimşek gibi isimler yer alıyor.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Köyden kente göç eden Anadolulu bir ailenin travmalarını konu edinen film, henüz yayınlanalı bir gün olmasına rağmen büyük ses getirdi.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

En son Hekimoğlu ve Azizler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Okan Yalabık, filmde kendi yaşamının filmini çeken bir yönetmene hayat veriyor.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Film için aldığı kilolarla bambaşka birine dönüşen Okan Yalabık'ı görenler tanımakta zorlandı.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Başarılı oyuncu, alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Aslen Balıkesirli olan Okan Yalabık, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Okuduğu lisede tiyatro topluluğunun açılmasına vesile olan ünlü oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı. 1994 yılında rol aldığı Kaygısızlar dizisiyle televizyon ekranlarına adım atan Yalabık, Hatırla Sevgili'de Necdet karakterine hayat vermişti.

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Birçok film ve dizide rol alan ünlü oyuncu, esas ünü Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Pargalı İbrahim' karakteriyle elde etti. Rol kabiliyetiyle milyonları ekrana kilitleyen Okan Yalabık, dizideki infaz sahnesiyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu...

Cici filmiyle ekrana dönen Okan Yalabık son haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlandı


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