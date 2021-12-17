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Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa, doğmamış kızına seslendi! Estetik ameliyatlarını itiraf etti

17.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa, doğmamış kızına seslendiği paylaşımıyla sosyal medyada popüler oldu. Kızının annesine benzemek için meme büyütme operasyonları geçirmesi gerektiğini ifade eden Khalifa, “çok para biriktirmelisin” sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Lübnan asıllı Amerikalı yıldız, estetik ameliyat tartışmalarına son noktayı koyarak operasyonlarını itiraf etti.

Eski PornHub yıldızı Mia Khalifa, doğmamış kızına seslendi! Estetik ameliyatlarını itiraf etti

30.2 milyon takipçisi olan Khalifa, TikTok’ta paylaştığı videosuyla kullanıcıların dikkatini çekti. Videoda doğmamış kızıyla konuşuyor gibi bir canlandırma yapan Khalifa, tepki çekti. Kendisini ve kızını konuşturduğu gönderisinde Khalifa, kızını canlandırırken sesini inceltti. Khalifa’nın gönderisinde kızı adına “Anne senin gibi görünmek için bir an evvel büyükmek istiyorum, sabırsızlanıyorum” sözlerini sarf etti. Kızına cevap olarak Khalifa, “Annen memeleri için 13 bin dolar, burnunu yaptırmak için 15 bin dolar harcadı yani bana benzemek istiyorsan şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin.” dedi.

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MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede 9 milyon izlenmeye ulaştı. Gönderi kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Kimi kullanıcılar gönderiyi gördüklerinde hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek sert eleştiriler yaptı. Kimileri ise Khalifa’nın dürüst açıklamasından dolayı onu tebrik etmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
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