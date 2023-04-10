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Çiğdem Tunç kimdir? 2. Sayfa konuğu Çiğdem Tunç nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

10.04.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğdem Tunç 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Ünlü isim, bir dönem Mehmet Ali Erbil ile yaptığı programla adından söz ettirmişti. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programına konuk olan Çiğdem Tunç'un hayatı ve biyografisi...

Çiğdem Tunç kimdir? 2. Sayfa konuğu Çiğdem Tunç nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve biyografisi...

Çiğdem Tunç, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Geçmişte, Çılgın Bediş de dahil olmak üzere Tatlı Hayat, Çekirdek Aile, Yalan Dünya gibi çok sayıda dizide rol alan Çiğdem Tunç canlı yayının ardından internette araştırılıyor. İşte 2. Sayfa programının konuğu Çiğdem Tunç hakkında bilgiler...

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

Çiğdem Tunç, 28 Haziran 1964'de İstanbul’da doğdu.

Çiğdem Tunç, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi.

2. SAYFA KONUĞU ÇİĞDEM TUNÇ'UN KARİYERİ

15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

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