Çiğdem Tunç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç 2. Sayfa'da!

Çiğdem Tunç, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Geçmişte, Çılgın Bediş de dahil olmak üzere Tatlı Hayat, Çekirdek Aile, Yalan Dünya gibi çok sayıda dizide rol alan Çiğdem Tunç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa programının konuğu Çiğdem Tunç hakkında merak edilenler...

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç, 28 Haziran 1964'de İstanbul’da doğdu.

Çiğdem Tunç, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi.

15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

2. SAYFA KONUĞU ÇİĞDEM TUNÇ'UN SON HALİ





