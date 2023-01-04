MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çiğdem Tunç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç 2. Sayfa'da!

Çiğdem Tunç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç 2. Sayfa'da!

04.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğdem Tunç, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, bir dönem Mehmet Ali Erbil ile yaptığı programla adından söz ettirmişti. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de canlı olarak ekrana gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konuğu Çiğdem Tunç hakkında merak edilenler...

Çiğdem Tunç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç 2. Sayfa'da!

Çiğdem Tunç, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Geçmişte, Çılgın Bediş de dahil olmak üzere Tatlı Hayat, Çekirdek Aile, Yalan Dünya gibi çok sayıda dizide rol alan Çiğdem Tunç vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa programının konuğu Çiğdem Tunç hakkında merak edilenler...

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Tunç, 28 Haziran 1964'de İstanbul’da doğdu.

Çiğdem Tunç, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi.

15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

2. SAYFA KONUĞU ÇİĞDEM TUNÇ'UN SON HALİ

63

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

Çiğdem Tunç kimdir? Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem Tunç son hali nasıl?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aybüke Pusat derin bacak dekoltesiyle şov yaptıAybüke Pusat derin bacak dekoltesiyle şov yaptı
Kızının üzerine kapak düştü, dava açtı! Bakın ne kadar kazandıKızının üzerine kapak düştü, dava açtı! Bakın ne kadar kazandı
Estetikle değişti! Tekne pozuna Nagihan Karadere kayıtsız kalamadıEstetikle değişti! Tekne pozuna Nagihan Karadere kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Tunç Mehmet Ali Erbil 2. sayfa magazin yaşında fiyatları bugün ali erbil

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

İstanbul'da taksici skandalı! 'Bahşiş' zorbalığı: Alacağım bunu

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

Erken seçim iddiaları güçlendi! İşte gelen son kulis bilgisi…

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun, 'indirim' adı altında...

Vatandaşlar dikkat! Markette akılalmaz oyun, 'indirim' adı altında...

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

'Bacaklarıma bakma yararım beynini' demişti! Bayılma numarası yapıp...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Mutfakların gözdesi oldu, herkes ona bayılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.