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  4. Çığlık atıp başka yolcunun saçını çekti! Kabin memurunun yumruklu müdahalesi tepki topladı...

Çığlık atıp başka yolcunun saçını çekti! Kabin memurunun yumruklu müdahalesi tepki topladı...

12.02.2025 10:58
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.02.2025 10:58
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Kaliforniya’dan Portland’a giden bir uçakta, bir yolcu önündeki kadının saçını çekip başını koltuğa çarptı. Duruma müdahale eden kabin memuru, saldırgan yolcuya yumruk atarak olayın daha da büyümesini engelledi. Saldırgan yolcu gözaltına alınırken, müdahale sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı.

Kaliforniya'dan Portland’a seyahat eden bir uçakta, eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Uçakta seyahat eden bir yolcu, önündeki kadın yolcunun saçını çekerek başını koltuğa çarptı. Yaşanan bu saldırı, kısa süre içinde tüm kabini karıştırdı.

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KABİN MEMURU, SALDIRGANA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden bir kabin memuru, saldırgan yolcuya müdahale ederek, kadının saçını çeken yolcuyu yumrukladı. Kabin memurunun bu sert müdahalesi, saldırgan yolcunun saçını bırakmasını sağladı ve olayın büyümesini engelledi. Saldırgan yolcu, uçak yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

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OLAY SONRASI GÜVENLİ İNİŞ

Yaşanan arbedenin ardından uçak güvenli bir şekilde Portland’a iniş yaptı. Olayla ilgili olarak uçak yetkililerinin açıklama yapmadığı bildirildi. Ancak, kabin memurunun müdahalesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Anahtar Kelimeler:
Psikoloji uçak abd hasta
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