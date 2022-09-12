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Fenomen eş anlamlısı nedir? Fenomen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde hiçbir şey olduğu gibi kalmamakta ve her şey sürekli bir gelişim hâlindedir. Her alanda olduğu gibi kelimeler de devamlı değişim içindedir. Her geçen gün farklı bir kelime dilimize yerleşmektedir. Fenomen sözcüğü dilimize eski dönemlerde geçse de yeni popülerleşmiş ve aktif olarak kullanılan bir kelimedir. Peki, fenomen kelimesinin eş anlamı nedir?

Fenomen eş anlamlısı nedir? Fenomen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fenomen kelimesi dilimizde uzun zamandır olsa da internet dünyasıyla birlikte daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "bir olay, görülen" anlamına gelir. Günümüzdeki yaygın kullanımı ise sosyal medyada fazla takipçisi olan, diğer insanlardan daha çok tanınan, bilinen kişiler olarak kullanılmaktadır. Ancak bu anlamı henüz Türk Dil Kurumuna geçmemiştir. Günümüzde bu kadar yaygın bir kullanıma sahip olan fenomen kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de bulunmaktadır. Ancak bu eş anlamlı kelimeler fenomen kelimesinin sözlükte yer alan anlamlarıyla ilgilidir.

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Fenomen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Fenomen kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Dilimize farklı bir dilden yerleşmiş bu kelime günümüzde aktif kullandığımız kelimelerden birisidir. Fenomen kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "görüngü"dür. Görüngü kelimesi felsefi bir terimdir. "Duyularla algılanabilen her şey" anlamına gelir.

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Fenomenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Güneşin doğuşu hayatım boyunca hissettiğim en güzel görüngülerden birisi.
  • Bu görüngüleri hem gerçek varlıktan hem de salt görüntülerden ayırt edebiliriz.
  • Kendi iç edimlerimiz yani gerçek var olan edimler birer görüngüdür.
  • Elde ettiğimiz görüngüleri incelediğimizde her şeyi daha net anlamaktayız.
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