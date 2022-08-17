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Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal mayolu poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

17.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Ünal, ünlü oyuncu Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızıdır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yağmur Ünal, iddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal mayolu poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal sosyal medya pozuyla dikkat çekti. Tatil pozunu paylaşan Ünal, düzgün fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

MAYOLU POZ VERDİ

Yağmur Ünal mayolu pozuyla Instagram'ı salladı.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

21 Ekim 1985 doğumlu Yağmur Ünal 37 yaşındadır.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

İlk ve ortaöğretimini İsviçre'de aldı.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Sonrasında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tamamladı.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Reklam ajanslarında ve programlarında deneyimi bulunuyor.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Uzaklarda Arama adlı filmin yapımcılığını üstlendi.

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal bikinili poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

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Anahtar Kelimeler:
Türkan Şoray Yağmur Ünal
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