Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal mayolu poz verdi! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal sosyal medya pozuyla dikkat çekti. Tatil pozunu paylaşan Ünal, düzgün fiziğiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
Yağmur Ünal mayolu pozuyla Instagram'ı salladı.
Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
21 Ekim 1985 doğumlu Yağmur Ünal 37 yaşındadır.
İlk ve ortaöğretimini İsviçre'de aldı.
Sonrasında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü tamamladı.
Reklam ajanslarında ve programlarında deneyimi bulunuyor.
Uzaklarda Arama adlı filmin yapımcılığını üstlendi.
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