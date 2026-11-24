Türk mutfağında özellikle pilavla birlikte tüketilen kuru fasulye, dünyanın farklı coğrafyalarında bambaşka malzemelerle sofraya geliyor. Kimi ülkelerde saatlerce fırında pişirilen fasulye, kimi ülkelerde ise kahvaltı sofralarının başrolünü üstleniyor.

Dünyanın yerel lezzetlerini tanıtan TasteAtlas'ın hazırladığı fasulye yemekleri seçkisi de ülkeler arasındaki bu farklılığı gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'NİN KURU FASULYESİ 4 PUAN ALDI

Türk mutfağının en köklü sofra alışkanlıklarından biri olan kuru fasulye, TasteAtlas'ın paylaşımında 5 üzerinden 4 puan aldı. Etli, etsiz ya da pastırmalı olarak hazırlanabilen kuru fasulye, Türkiye'de çoğunlukla pirinç pilavı, turşu ve soğan eşliğinde tüketiliyor.

Türk usulü kuru fasulye; İspanya, Hindistan, Fas ve Sırbistan'ın geleneksel fasulye yemekleriyle aynı puanı alırken Fransa, İtalya, Yunanistan ve ABD'nin seçkideki lezzetlerini puan bakımından geride bıraktı.

FRANSIZLAR SAATLERCE FIRINDA PİŞİRİYOR

Fransız mutfağının geleneksel yemeklerinden cassoulet, Türkiye'deki kuru fasulyeden farklı olarak ördek eti ve sosisle hazırlanıyor. Saatlerce fırında pişirilen yemeğin üzerinde zamanla kızarmış bir kabuk oluşuyor.

İspanya'nın Asturias bölgesine özgü fabada asturiana ise yoğun lezzetini chorizo ve morcilla adı verilen geleneksel et ürünlerinden alıyor. Brezilya'nın meşhur feijoada yemeğinde de beyaz fasulye yerine siyah fasulye kullanılıyor ve yemek domuz etiyle hazırlanıyor.

MISIR'DA KAHVALTIDA TÜKETİLİYOR

Türkiye'de daha çok öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilen bakliyat yemekleri, Mısır'da kahvaltı sofralarında da kendine yer buluyor. Baklayla hazırlanan ful medames, geleneksel yassı ekmeklerle birlikte tüketiliyor. Hindistan'ın kuzeyinde ise rajma adı verilen kırmızı fasulye yemeği pilav eşliğinde servis ediliyor. Bu yönüyle Hint mutfağındaki rajma, Türkiye'nin klasik kuru fasulye ve pilav ikilisini hatırlatıyor.

DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN FASULYE YEMEKLERİ VE PUANLARI

TasteAtlas'ın paylaştığı görselde yer alan geleneksel yemekler ve 5 üzerinden aldıkları puanlar şöyle:

Ful medames (Mısır): 4,1

Feijoada (Brezilya): 4,1

Frijoles charros (Meksika): 4,1

Kuru fasulye (Türkiye): 4,0

Fabada asturiana (İspanya): 4,0

Loubia (Fas): 4,0

Pasulj (Sırbistan): 4,0

Rajma (Hindistan): 4,0

Fasolada (Yunanistan): 3,9

Red beans & rice (ABD): 3,9

Cassoulet (Fransa): 3,8

Pasta e fagioli (İtalya): 3,7

Aynı bakliyat ailesinden gelen ürünler, ülkelerin yemek kültürlerine göre farklı pişirme teknikleri ve malzemelerle buluşuyor. Türkiye'de ise kuru fasulye, pilavla kurduğu klasik birliktelikle geleneksel mutfağın simge yemeklerinden biri olmayı sürdürüyor.