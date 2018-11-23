Çikolata kisti nedir? Kimler çikolata kisti riski altında?

Her 10 kadından 1’inde bulunan bu hastalığın özellikle üreme çağında, yani genç kadınlarda görülmesi toplum için önemli bir risk. Son yıllarda çikolata kisti hastalığının ortaya çıkma oranında artış olduğu gözlemlense de daha çok karşılaşmamız hastalığın görülmesinin arttığından dolayı mı yoksa daha kolay tanı koyduğumuzdan dolayı mı, bunu bilmiyoruz.

Fakat sanayileşme ile görülme sıklığında belirgin bir artış olduğunu biliyoruz. Bu konuda kesin olarak neden sonuç ilişkisi kurmak mümkün değil.

HANGİ FAKTÖRLER ÇİKOLATA KİSTİNE NEDEN OLUR?

Endometriozis yani çikolata kistine neden olan temel etmenler bilinmese de bazı faktörlerin bir araya gelmesi rahatsızlığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Aile hikayesinde endometriozis olan kadınlarda bu rahatsızlığın görülme oranı daha yüksek olduğundan genetik eğilimden bahsedilir.

Ancak genetik yatkınlığın tam olarak nelerden dolayı ortaya çıktığı bilinemiyor. Retrograd menstrüasyon (adet kanının tersine, doğru tüplerden karnın içine doğru akması), immün işlev bozukluğu (bağışıklık sisteminde bozukluk), metaplazi (bir dokunun diğer bir doku türüne değişmesi) ve çevresel toksinler, kimyasallar bir araya gelerek bu rahatsızlığın ortaya çıkmasını sağlıyor.